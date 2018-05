Surf: El Héroes de Mayo Iquique Pro estuvo lejos del alcance de los chilenos

El pronóstico de olas obligó a la WSL a adelantar las finales del Héroe de Mayo Iquique Pro para hoy, debido a que las condiciones del mar en los próximos días no aseguraban las condiciones óptimas que permitiesen desarrollar la competencia con normalidad.

Los primeros en salir a las aguas de Cavancha fueron los hombres. Y tal como ocurrió ayer, Guillermo Satt brilló en las olas de La Punta al dominar un nuevo tubo y quedarse con su heat con facilidad promediando 11,70, dejando en el segundo lugar al uruguayo Marco Giorgi (10,15), instalándose con comodidad en los cuartos de final del torneo.

El otro chileno en competencia, el iquiqueño Camilo Hernández se quedó en el camino al terminar su manga en el tercer lugar, promediando 7,90.

Lorena Fica, en tanto, fue la primera chilena en subirse a la tabla. Pero no le fue bien. En el duelo “cara a cara” con la ecuatoriana Dominic Barona, una de las finalistas del certamen, sucumbió al promediar 5,85 contra los 10,85 de su rival.

Misma suerte tuvo la otra nacional, Jessica Anderson, quien perdió su duelo ante la argentina Lucía Indurain al puntuar 3,65 contra 8,50 de su oponente.

Finales apasionantes

A pesar de una primera manga brillante, las cosas cambiaron en el segundo heat del día para Satt. En el duelo personal ante el peruano Alonso Correa por alcanzar las semifinales del certamen, el ariqueño quedó eliminado al promediar 7,15, muy lejos de los 13,40 puntos que sumó su rival.

“Comencé muy bien el día, con un buen tubo, pero en el segundo heat las condiciones del mar cambiaron y me costó acomodarme. Igualmente me coy conforme porque realicé buenas maniobras, que ahora me permiten llegar con mucha confianza al torneo en Arica”, admitió Satt.

Con condiciones bastante más lenta de lo que se dio en los días anteriores del torneo, por el bajo tamaño de las olas y el fuerte viento, se llevaron a cabo las finales. Las primeras en disputarlas fueron las mujeres con el duelo entre la estadounidense Autumn Hays y la ecuatoriana Dominic Barona.

En un apasionante cara a cara, Hays pudo acomodarse mejor a las condiciones climáticas y se quedó con el certamen al promediar 8, 40, superior a los 7,10 que obtuvo su rival. “Fue una semana genial, estoy muy feliz de ganar este campeonato. Las olas y el viento complicaron las condiciones de esta final, por lo que había que estar muy concentrada. Estoy muy feliz por el logro”, manifestó la estadounidense que se llevará US$ 10 mil en premio.

En varones, en tanto, disputaron una apretadísimo duelo el australiano Jack Robinson y el peruano Alonso Correa. Ambos utilizando una estrategia marcada por el riesgo, que incluso los hacía surfear muy cerca de las rocas, fueron protagonistas de una semana de gran nivel sobre sus tablas.

Robinson dominó al comienzo una ola de 7,0 puntos, lo que le permitió tomar una ventaja que le aguantó hasta el final promediando 13,13 puntos. Mientras que Correa se quedó con el segundo lugar al alcanzar 10,77 puntos.

El ganador del certamen se quedó con los 1.500 puntos para el ranking mundial que entrega el Héroes de Mayo Iquique Pro junto con US$ 10 mil dólares en premio.

“Fue una semana fantástica la que viví en Iquique. Es una Ola maravillosa, en la que me sentí muy cómodo. Este último heat, de la final, fue muy complicada, por lo que tuve que estar muy concentrado. Ganar acá es genial, fue un torneo realmente competitivo”, dijo ell australiano.

Es primera vez en la historia del torneo que ambas categorías reciben el mismo premio, esto debido a una campaña de igualdad de género que imparte la Municipalidad de Iquique. “Creemos que las condiciones tanto de hombre como mujeres deben ser las mismas. La cancha debe ser pareja para todos. Por eso hicimos un esfuerzo y la municipalidad mejoró el premio de las mujeres para que reciban la misma cantidad que los hombres”, dijo el alcalde de Iquique, Mauricio Soria.

Las emociones de la WSL se trasladarán ahora a las olas de El Gringo, cuando el martes comience el Maui And Sons Arica Pro Tour, que entrega 3.000 puntos para el ranking mundial y reparte US$ 75 mil dólares en premios.