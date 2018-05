Ricardo Soto hizo un balance de su exitoso paso por la Copa del Mundo de Shangai

El chileno Ricardo Soto hizo un balance de su exitoso paso por la Copa del Mundo de tiro con arco que se desarrolló en Shanghái, China, donde terminó en el noveno puesto tras caer en la ronda de los 16 mejores ante el campeón, Kim Woojin.

"Me fue bien. La Clasificatoria fue relativamente mala, pero después me supe sobreponer. Cuando uno va solo al Mundial (sin otros compañeros chilenos) te dejan en las esquinas de la cancha, y me tocó justo un túnel de viento", relató al sitio oficial del COCh.

"Además estaba con Jetlag, porque había llegado a China el día anterior. Se acumuló todo, y tampoco disparé muy bien. Pero después eso pasó y remonté", agregó el deportista ariqueño.

"Después gane tres matches hasta que me tocó con el número 1 del mundo, me puse un poco nervioso. Pero sumando y restando fue todo un éxito, subí en el ranking mundial, ya no soy el 15, soy el 14 del mundo", finalizó.

Soto disputará próximamente un torneo en Guatemala para preparar su actuación en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba.