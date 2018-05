Pablo Quintanilla y posible regreso del Dakar a Chile: Sería un sueño hecho realidad

El piloto chileno Pablo Quintanilla está en nuestro país. Luego de sortear con éxito la primera etapa del Rally Cross Country, en Abu Dhabi. El competidor nacional, en diálogo con Todo por el Deporte, analizó su campaña y el posible regreso del Rally Dakar a Chile.

En su primera reflexión, Quintanilla comentó su paso por el circuito de Emiratos Arabes y lo que viene en el año para él destacando que "gané en Abu Dhabi, fue un inicio de temporada muy bueno para mí. Perfecto. Y ahora estoy con un receso de carrera hasta agosto, cuando compita en Atacama".

Precisamente, sobre este circuito atacameño se refirió también el piloto chileno, el cual será parte del Campeonato Mundial: "Es una carrera que hecho cinco veces y he ganado las cinco. Y obviamente, que correr una fecha de campeonato del mundo en tu casa no es algo que se da siempre, pero la presión no me influye".

Finalmente, Pablo Quintanilla comentó la posibilidad de que el Rally Dakar vuelva a nuestro país, señalando que "siempre está la intención y el sueño de que la cerrera vuelva a Chile. Nunca tuve la posibilidad de competir como un piloto de una fábrica oficial en nuestro país. Entonces siento que sería un sueño hecho realidad correr el Dakar en mi territorio y con mi gente", cerró.

Sobre la competencia, las negociaciones han sido complejas para la empresa organizadora A.S.O, ya que Argentina se bajó por falta de fondos, al igual que Ecuador. Bolivia, no es del gusto de los competidores, por la dureza de sus suelos, por lo que Perú es el único país confirmado para recibir el circuito.