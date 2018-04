Español Joan Barreda chocó a Pablo Quintanilla en la cuarta etapa de Marruecos

El piloto chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) sufrió un accidente en la cuarta etapa del Merzouga Rally, en Marruecos, tras ser chocado por el español Joan Barreda (Honda).

El incidente ocurrió cuando el grupo de punta de la carrera, encabezado por el nacional, el australiano Toby Price, el argentino Kevin Benavides (Honda) y el propio Barreda, navegaban compactos para tratar de encontrar un waypoint oculto que habría estado mal señalado en la hoja de ruta.

El hispano quiso tomar ventaja por un atajo y al darse cuenta de que nuevamente estaba errado, saltó de golpe a la pista principal e impactó de lleno a Quintanilla. Ambos, sin embargo, siguieron en carrera y completaron el recorrido.

Al respecto, el porteño relató que "pasado el kilómetro 50 tomé la punta y abrí hasta el refueling, ahí nos agrupamos con Barreda, Benavides, Price y juntos buscamos un waypoint oculto que no podíamos encontrar por un error en una nota de navegación. Pero Barreda y Benavides quisieron adelantarse tomando un atajo no señalado en el roadbook y cuando se dieron cuenta que estaban equivocados, Barreda se metió de golpe en la ruta correcta y me chocó; estoy con un fuerte golpe en la rodilla y trabajando con el kinesiólogo para recuperarme".

La etapa fue ganada por el italiano Alessandro Botturi (Yamaha), seguido de las Honda del portugués Paulo Goncalves y del estadoundense Ricky Brabec. Barreda terminó noveno la especial y sigue al tope de la tabla, mientras que Quintanilla arribó séptimo y bajó al quinto lugar en la general.

No obstante, los jueces de la prueba evaluarán posibles sanciones y revisarán además los roadbooks de todas las motos para confirmar los trayectos que cada uno tomó en ese sector cronometrado.

Sobre el posible castigo que recibiría el español, el piloto chileno afirmó que "la organización del Merzouga está revisando este tema para tomar decisiones respecto del waypoint que ellos se saltaron y de la situación que se produjo entre Barreda y yo. Veremos al final del día qué sucede, pero mi foco está puesto en hacer mi trabajo y tratar de terminar la carrera de la mejor forma".

Clasificación general

1. Joan Barreda (ESP/Honda) 13h26'49"

2. Toby Price (AUS/KTM) 13h30'51"

3. Kevin Benavides (ARG/Honda) 13h33'20"

4. Ricky Brabec (EE.UU./Honda) 13h34'05"

5. Pablo Quintanilla (CHI/Husqvarna) 13h38'04"

6. José I. Cornejo (CHI/Honda) 14h04'15