Dúo de Emilio Fernández y Joaquín Riquelme se ubicó cuarto en segunda etapa del Rally Portugal Junior

El dúo chileno de Emilio Fernández y Joaquín Riquleme, se ubicó cuarto en la segunda etapa del Rally Portugal Junior en su categoría WCR.

El corte de uno de los ejes que vivió ayer la dupla en la primera especial del día y que los dejó tempranamente fuera de competencia pareció quedar en el pasado.

Hoy, tras un comienzo algo errático producto de una incorrecta configuración de la suspensión, los deportistas del equipo Susaron lucieron parte de su mejor repertorio y comenzaron a escalar prime a prime terminando la última especial en la tercera ubicación.

"Es cierto, no hicimos bien el seteo del auto considerando la elección de neumáticos, ya que usamos compuesto blando y no lo era tanto, por lo que la cola del auto se movía en exceso", reconoció el piloto quien agregó: "Quedamos contentos con la segunda parte de la carrera, porque en la primera pasada no nos resultó lo planificado".

El repunte de los chilenos coincidió con la neutralización del sector del circuito llamado prime 12, tras el fuerte accidente que protagonizó Kriss Meeke en la categoría mayor del WRC.

"Justamente eso estamos esperando, porque nos asignaron tiempo idéntico a todos siendo que lo que corresponde es detener el crono al aparecer la bandera roja, por lo que habrá que esperar a que los comisarios diriman el tema", indicó el navegante Joaquín Riquelme desde Portugal.