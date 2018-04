Pablo Quintanilla sigue en el podio tras una dura etapa en Marruecos

Este miércoles se corrió la etapa maratón en el Merzouga Rally, en Marruecos, y el chileno Pablo Quintanilla tuvo una destaca actuación al finalizar en la segunda posición, siendo solo superado por el español Joan Barreda quien se mantiene como líder de la general.

Quintanilla, en tanto, sigue en la tercera posición luego de una especial en que las motos no pueden recibir asistencia mecánica de sus equipos, por lo que además de la velocidad y la navegación se hace primordial cuidar el vehículo.

"Era clave hacer un buen día, pero también terminarlo sin problemas en la moto y cuidando los neumáticos. Tengo que evaluar si cambio las ruedas con mi compañero Andrew Short, aunque no llegaron mal porque anduvimos en arena y duran más. Lo importante es que estoy haciendo una carrera inteligente, cuidándome de no cometer errores y no perder de vista a los rivales que tengo en la lucha por el podio", comentó el piloto nacional tras la prueba.

La cuarta etapa se disputará este jueves con 233 kilómetros de especial, y luego 139 de enlace hasta el campamento.