Rodrigo Moreno tras conquistar el Baja Atacama: Se nos dieron las cosas en casa

Foto: Sofía Muñoz / Sunrace.cl

Adjudicándose tres de las cinco etapas que contempló la XV Baja Atacama de Copiapó, el binomio local Rodrigo "Mamoro" Moreno-Jorge Araya (CanAm Maverick X3) se proclamó vencedor estableciendo una ventaja final de 30 minutos y 46 segundos sobre Ignacio Casale-Gabriel Balut (Yamaha) y superando por 2h04'21" a Gerardo Rosselot-Juan Carlos Salazar (CanAm Maverick X3), luego de tres días de intensa competencia.

"Estoy muy contento porque junto con ganar la carrera, sumamos una cantidad de puntos que nos aleja un poco de nuestros seguidores. Venía de una seguidilla de años en que no nos salía y quedábamos 'chantados' para el título: que nos faltaba una fecha, que esto, que lo otro y ahora quedamos como los mejores perfilados", dijo Moreno en su particular estilo.

Junto con festejar su victoria y este paso que lo dejó ad-portas del título del Campeonato Baja Atacama Series, Moreno valoró el trabajo hecho como tripulación y equipo en los tres días de competencia proyectándolo al gran desafío que se les avecina, el Dakar 2019.

"Nosotros somos los más felices con lo que sucedió, porque se da esto del 'En casa de herrero, cuchillo de palo', pero ahora se nos dieron las cosas aquí en casa, en Copiapó y estamos muy contentos. Ahora ya nos entró la ansiedad para que llegue el nuevo UTV, el Maverick X3 de Can Am que están preparando en Estados Unidos la gente de South Racing: La suspensión será diferente y lo bueno que la verificación será un mero trámite, no como nos pasó antes y que era una lata para nosotros. Correremos de igual a igual con todos los pilotos y eso nos tiene contentos, no partiremos en desventaja", comentó.

"Mamoro" agradeció el apoyo de la empresa chilena MotorDoo "porque nos ha apoyado de forma excelente, de hecho, el buggy nuevo que viene es gracias a sus gestiones y enroques. Estamos muy contentos y espero no dejarlos mal parados ni a él, ni a nuestro país ni a nuestra región y a Copiapó".

Clasificaciones del Baja Atacama

1. Rodrigo Moreno/Jorge Araya 8h20'42"

2. Ignacio Casale/Gabriel Balut a 30'46"

3. Gerardo Rosselot/Juan Carlos Salazar a 2h04'21"

4. Marcelo Rojas/Víctor Silva a 2h35'00"

5. Francisco Pinto Contreras/Alvaro Lezaeta a 4h17'43"

6. Francisco Pinto Concha/Carlos Céspedes a 6h02'25"

7. Igal Kohn/Lihor Gurvich a 6h49'26"

8. Miguel Segura/Carlos Peralta a 7h51'59"