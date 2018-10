¡Campeona! Javiera Román se convirtió en la primera mujer que conquistó el Rally Mobil

La sexta fecha del Rally Mobil entre Río Bueno y La Unión fue de sorpresas, suspenso y repuntes magistrales, uno de ellos el que protagonizaron la navegante chilena Javiera Román en complicidad con el piloto argentino Martín Scuncio, quienes se coronaron de forma anticipada en la categoría R2, tras lograr los puntos necesarios a falta de fecha y media para el término de la temporada.

Nunca antes en la competencia, disputada desde la década de los '70 -anteriormente bajo el nombre de Campeonato Nacional de Rally-, una mujer había estado presente en lo más alto del podio.

El arranque de la dupla de Point Cola el sábado había sido con tropiezos, pero su equipo técnico supo dejar a punto su Peugeot 208 para encarrilarse y lograr amarrar unidades esta jornada.

"Ayer tuvimos un día difícil, estábamos súper desanimados, tres veces abandonamos en el mismo día y parecía imposible. (Este domingo) se fueron dando las cosas, teníamos una diferencia grande, nos habíamos esforzado mucho y ahora podemos gritar campeones tranquilamente", dijo la especialista nacional tras culminar el recorrido por los parajes de la Región de Los Ríos.

"Creo que soy la primera mujer en Chile en salir campeona, me he esforzado un mundo, este es un lugar muy especial para mí porque la primera vez que me subí a un auto de carreras fue acá, están todos mis ex pilotos corriendo aquí, tiene un significado muy lindo. Hace cuatro o cinco años partió todo como un sueño y hoy se hizo realidad. No tengo palabras para expresar mi felicidad y orgullo", agregó emocionada la ganadora.

Según datos extraoficiales, el equipo de Román y Scuncio logró un total de 45 puntos ventaja sobre el binomio escolta, a falta de 39 puntos por disputar en el torneo.