Renault se concentra para conseguir un puesto en el podio del Rally Mobil

Foto: Team Renault

A luchar por una ubicación en el podio saldrán los hermanos Ramón y Cristóbal Ibarra del equipo Renault durante la sexta fecha del Campeonato Rally Mobil que se desarrollará los días 19, 20 y 21 del presente en Río Bueno, Región de los Ríos, ubicado a 38 kilómetros al norte de Osorno.

En una expectante posición en el ranking de la categoría R3 se encuentra Ramón Ibarra con 78 puntos, a las espaldas de Samuel Israel con 80 y Emilio Rosselot, el líder, con 95. Un tercer lugar apretado, ya que lo escolta Vicente Israel con 77 unidades en uno de los certámenes más estrechos de los últimos años en la serie.

"Está muy interesante la categoría y eso no deja espacio para errores. Esta semana será lluviosa en la zona, pero eso me acomoda y me ayuda mucho, especialmente cuando los caminos son nuevos para todos y sobre tierra compacta", explicó el piloto del equipo Renault.

Ramón, que además es el preparador de los dos Clio con los que compite el team francés, ha realizado un duro trabajo para poner a puntos los autos. "Quedan dos fechas y media para el término del torneo y aún mantenemos la opción de avanzar en el ranking, por ello será una exigente y compleja carrera en Río Bueno", dijo el mayor de los Ibarra.

En cuanto a Cristóbal, quinto el ranking con 46 puntos, ha sufrido imponderables en las fechas pasadas que lo tienen rezagado, pero confía que en Río Bueno el resultado le será favorable.

"Hoy sólo pienso en lo que haré este fin de semana. Voy confiado en que tendré un buen rendimiento junto al Clio IV Turbo. La idea es permanecer concentrado y luchar por hacer los mejores tiempos el fin de semana", manifestó el piloto de la marca del rombo.

La sexta fecha del Rally Mobil se disputará sobre un recorrido total de 440,06 kilómetros, de los cuales 164,26 serán de especiales con un mínimo de 6,03 kms y un máximo de 26,36 kms.

La prueba largará oficialmente este viernes 19 a las 20:00 horas en la Plaza Condell de Río Bueno.