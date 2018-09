Este fin de semana vuelve la Liga Nacional de Rugby

Tras dos semanas de receso por Fiestas Patrias, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre vuelve el campeonato más importante del rugby chileno con partidos a jugarse en Santiago, Concepción y Reñaca, válidos por la fecha 13 de la fase regular.

En la ocasión se podría cerrar la clasificación de otros tres clubes que acompañarán al líder COBS en la lucha por el título, como también sellar al equipo que deberá jugar el repechaje por mantener la categoría con el vicecampeón de Primera y al elenco que definitivamente descenderá de manera directa a la segunda división del rugby nacional.

Bajo estas premisas, todo comenzará a las 15:40 horas del sábado en el Tineo Park de Concepción, con el duelo entre el local Troncos y el visitante PWCC. Los forestales están cuartos en la tabla con 35 puntos y de ganar podrían asegurar su clasificación a semifinales, aunque para que eso pase esta fecha Católica tendría que sumar menos de dos puntos en su visita a Reñaca para enfrentar a Old Mack’s.

Posteriormente, a las 16:00 horas en Las Condes, Stade Francais recibe a COBS en su reducto de Sánchez Fontecilla. Ambos equipos viven realidades absolutamente opuestas, pues mientras los del Craighouse están primeros con 51 positivos y ya aseguraron su paso a semifinales en el primer lugar, con solo 13 puntos los galos están en el sótano de la tabla como colistas absolutos del campeonato y de no sumar victorias en sus últimas dos presentaciones descenderán automáticamente a Primera. Peor aún, los pupilos de Claudio Grossling también dependen de que Old Johns no gane ninguno de sus dos compromisos, de lo contrario hagan lo que hagan igual descenderán de categoría.

La jornada sabatina continúa a las 16:10 horas en la cancha de The Mackay School de Reñaca, con el partido que enfrentará al sublíder Old Mackayans RFC (40 pts) versus Universidad Católica, que está quinta con 33 unidades y salió de la zona de clasificación a semifinales tras perder su último encuentro con Troncos en la región del Biobío. Partido durísimo para los cruzados, sobretodo considerando que los mackayinos se envalentonan con su fiel hinchada y están invictos en su reducto de la quinta región.

La fecha 13 se cerrará a las 15:40 horas del domingo 30 de septiembre, cuando Old Johns reciba a Old Boys en su cancha de el Fundo El Venado de Concepción. Tras una estrepitosa caída ante COBS en la capital en su último partido, el león penquista –séptimo con 20 puntos- buscará reivindicarse en su casa para zafar matemáticamente del descenso directo e intentar salir de la zona de repechaje en la última jornada cuando visite a Old Mack’s en la quinta región.