Capitán de los "Cóndores": Trabajamos muy duro para venir a luchar y eso nos hizo ganar

El capitán de la selección chilena de rugby, José Ignacio Larenas, destacó la preparación que tuvieron los "Cóndores" para enfrentar a Uruguay, luego de la histórica victoria de este sábado en Montevideo por Campeonato Sudamericano 6 Naciones.

El centro afirmó tras el triunfo sobre los "Teros" que "fue un partido durísimo como han sido todos hasta ahora, teníamos un desafío extra tras la derrota inesperada (ante Brasil) de la semana pasada. Fue una semana difícil, trabajamos muy duro para venir a luchar acá y eso fue lo que finalmente nos hizo ganar el partido".

En la misma línea, Larenas agregó que "habíamos hablado de que teníamos que trabajar los 80 minutos, los partidos que habíamos tenido antes acá se nos escaparon sobre el final. Los que vinieron desde la banca nos dieron ese envión que necesitábamos para los últimos minutos".

Por su parte, el segunda línea Pablo Huete, quien realizó el try sobre el final que le terminó dando la victoria a Chile, dijo sobre la anotación que "me tocó apoyarlo a mí pero fue un try de todos los forwards, tuvimos la confianza del capitán que nos preguntó si queríamos ir al line, dijimos que sí y entre todos empujamos y tuve la suerte de apoyarlo al final no más".

"Si lo comparamos con el partido de la semana pasada, trabajamos mucho más el partido y fuimos mucho más inteligentes. Fuimos a jugar al campo de Uruguay y eso se vio demostrado en el último minuto en el que hicimos el último esfuerzo, en los partidos anteriores sobre el final ya no dábamos más", afirmó el jugador del Aviron Bayonnais francés.