Gary Lineker volvió a modificar su histórica frase sobre el fútbol tras eliminación de Alemania

El ex futbolista inglés Gary Lineker puso su pincelada de humor en la debacle alemana en el Mundial de Rusia y confinó para la historia su mítica frase sobre la superioridad germana para sustituirla por otra: "ya no siempre ganan los alemanes".

"El fútbol es un deporte sencillo. Veintidós jugadores corren tras un balón durante 90 minutos y al final, ya no ganan siempre los alemanes", escribió el ahora comentarista en su cuenta de Twitter.

Lineker es el autor de la frase convertida en mito: "El fútbol es un deporte en el que 22 tipos corren tras un balón y al final gana Alemania".

La selección germana, defensora del título conseguido hace cuatro años en Brasil, cayó 2-0 contra Corea del Sur en el tercer partido de su grupo y quedó fuera de la competición.

Football is a simple game. Twenty-two men chase a ball for 90 minutes and at the end, the Germans no longer always win. Previous version is confined to history.