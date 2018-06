Pizzi: Si Arabia es eliminada hincharé por Argentina, España y por Chile aunque no esté en el Mundial

El técnico de la selección de Arabia Saudita Juan Antonio Pizzi concedió una entrevista a Diario Marca en la que aseguró que hinchará por Chile en Rusia aunque la Roja no haya clasificado al Mundial.

Ante la consulta de sobre el equipo que alentará si Arabia Saudita es eliminada, el santafesino respondió: "Por Argentina y por España. Por Chile también, aunque no está en el Mundial. Yo siempre me he identificado con los sitios donde he vivido y trabajado. Nací en Argentina, pero representé a España".

En otros temas, contó la razón por la que aceptó la oferta del seleccionado de medio oriente. "Estaba sin trabajo después de la no clasificación de Chile para el Mundial. Me llamaron para ver si me interesaba. Tenían antecedentes míos que les encajaban con su selección", indicó.

"Me informé sobre los jugadores, sobre cómo había sido la clasificación para el Mundial, sus amistosos y pensamos que podíamos colaborar con lo nuestro. Luego, el atractivo de poder dirigir en un Mundial sumó mucho a favor de la decisión", agregó.

En cuanto a cómo se vive el fútbol en Arabia Saudita, expresó: "El entorno es diferente, por ejemplo, al de Chile. Pero yo siempre me he autoexigido, esté donde esté. Creo que podemos ganarle a cualquiera y perder contra cualquiera. Quiero que a mi equipo cueste hincarle el diente".