Néstor Pitana fue designado como el árbitro de la final del Mundial de Rusia

El juez argentino Néstor Pitana fue designado como el árbitro central para la final del Mundial de Rusia que medirá a Croacia y Francia este sábado, en Moscú.

El trasandino estará a compañado por sus compatriotas Hernán Maidana y Juan Belatti como guardalíneas, además del holandés Bjorn Kuipers como cuarto árbitro.

El asistente suplente será Erwin Zeinstra, también neerlandés.

El partido se llevará a cabo el domingo a las 11:00 horas (15:00 GMT) en el Estadio Luzhniki de la capital rusa.

He sido honrado con la tarea de dirigir la final! Le deseo la mejor de las suertes a ambos equipos; espero estar a la altura, daré lo mejor de mi!



