Borghi: A Sampaoli le diríamos "chancho arriba del árbol", porque nadie sabe cómo llegó tan alto

Claudio Borghi, ex técnico de Chile y campeón del mundo como jugador con la selección de Argentina en México 1986, criticó duramente la falta de convicción que mostró el entrenador trasandino Jorge Sampaoli en el banco de la albiceste durante el Mundial de Rusia e hizo un irónico comentario para demostrar "su admiración".

"Yo de verdad lo admiro. En mi barrio le diríamos chancho arriba del arbol, porque nadie sabe cómo llegó tan alto. Lo admiro, porque de donde salió, a dónde llegó, y cómo lo hizo, hay que ser muy inteligente", disparó mordaz el Bichi en entrevista con TYC.

En la misma línea, sostuvo que "no sólo llegó a la selección argentina, sino que la ilusionó con ser campeón sin ningún tipo de proyecto. Para eso hay que ser muy vivo".

Además, Borghi remarcó que "no digo que no sepa, pero no tiene convicciones de lo que está haciendo. Llegó con una idea, la cambió y la postergó. De una línea de tres a una de cuatro, de no convocar a Enzo Pérez y después ponerlo de titular, de preguntarle a Messi si poner a Agüero o no. Y para 45 millones de habitantes quedó en evidencia".

No obstante, no todo fueron criticas para el entrenador, pues Borghi también apunto al mal proyecto de la AFA.

"Hay muchas cosas que se hicieron mal. Sólo tenemos lo que nos merecemos. No tenemos planificacion, orden, ni seriedad, ni proyecto. ¿Cómo queremos ganar un mundial cada cuatro años si no tenemos nada de eso?", cuestionó.

Puedes revisar la entrevista completa en TYC a continuación: