Claudio Borghi sobre crisis en selección argentina: Sampaoli está completamente perdido

El otrora entrenador de la Roja y ex seleccionado argentino, Claudio Borghi, criticó duramente al actual DT de la "albiceleste", Jorge Sampaoli, tras la derrota sufrida el jueves ante Croacia en el Mundial de Rusia 2018.

En conversación con el programa radial trasandino Closs Continental, el "Bichi" dijo que "Sampaoli está completamente perdido, desde la lista de 23 que dio. Está el caso de Enzo Pérez, que pasa de estar afuera a ser titular...".

En relación a la supuesta solicitud de renuncia que le habría hecho el plantel de Argentina a su DT, Borghi agregó que "no sé cómo se va a parar, con qué autoridad se va a poner Sampaoli al frente del grupo después de esta reunión".

El ex estratega de Colo Colo fue más allá y afirmó: "Si yo fuese jugador, no me gustaría para nada que un técnico esté saltando a los 2 minutos en la raya, porque te transmite inseguridad. No me gusta cómo se viste, que insulte a un rival, yo prefiero otra cosa".

"No se le puede pedir a todos los jugadores que hagan algo más allá de su sabiduría", concluyó.