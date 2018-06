El fuerte repudio de Dalma por noticia falsa sobre la muerte de Diego Maradona

Las imágenes de un descompensado Diego Maradona dieron al vuelta al mundo e incluso generó informes sobre una supuesta hospitalización debido a un delicado estado de salud.

No obstante, un reporte falso, filtrado en internet, dio cuenta sobre un supuesto infarto y muerte de Maradona, lo que desató la furia de Dalma, la hija del 10, en redes sociales.

"Buena capo que haces un audio hablando de la salud de mi papá y diciendo mentiras!! Que mierda debe ser tu vida para hacer eso! De la única manera que la gente viralice algo tuyo es hablando de otro. Miserable te queda chico", escribió Dalma.

Previamente, la hija de Maradona se encargó de remarcar que toda información es falsa, puesto que Diego estaba en buenas condiciones y viajando a Moscú.

No escuché los audios pero por lo que me contaron que dicen, SON FALSOS! Evidentemente hay gente muy mala leche! No los viralicen! O si lo hacen, sepan que dicen mentiras!