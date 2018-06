Escritor chileno compartió una carta a Argentina que estremeció las redes sociales

Este sábado Argentina debuta en el Mundial de Rusia 2018, y pese a que la atención del mundo se concentra en una selección que cuenta con el "mejor jugador del planeta", la fanaticada albiceleste parece estar enfocada no en alentar a su equipo, sino en recordarle a Chile el fracaso en su clasificación a la máxima cita del fútbol.

Y es que en esas burlas se esconde un "dolor", según relata el escritor Vicente Hübner, quien mediante una carta abierta a Argentina asegura que los fanáticos del otro lado de la cordillera "siguen llorando" por las dos finales perdidas ante Chile.

La misiva que circula en redes sociales:

Querido hincha argentino:

Junto con saludar y deseando que estés disfrutando la previa del debut, te escribo esta carta por dos motivos: Agradecer y recordar.

En primer lugar, agradecer la inmerecida atención que nos has brindado en los días previos al mundial. Te has abocado con cánticos, videos, memes y otros medios para recordarnos que no estaremos en Rusia, revelando una atípica fijación por nosotros. Muchas gracias por ponernos como el centro de tu vida, casi olvidando a tus jugadores que preparan el debut, y compartiendo más imágenes de Vidal viendo tele, que de Messi jugando.

Honestamente, no sabía que éramos tan, pero tan importantes para ti. Es más, aún recuerdo cuando tus cánticos eran orientados a Brasil, azuzando el mítico clásico sudamericano. Pero al parecer esos tiempos se han ido, y hoy es Chile la causa de tu preocupación. Cambiaste para siempre, y quizás no lo has notado.

En segundo lugar, comentarte una larga lista de recuerdos. Te recuerdo que Chile ha jugado menos mundiales que los que ha habido, por lo que parece ridículo hincharnos por eso. Nuestra historia ha sido más de espectadores que de participantes, por lo que tus memes y cánticos no nos duelen, ni molestan. Por eso llama la atención tu exagerado esfuerzo por hacernos daño, con algo que para nosotros es una realidad.

Es cierto, estábamos viviendo una mágica alegría de diez años de victorias, pero era nuestro debut en el éxito. Mañana parte el mundial y estamos tristes aun, pero no se nos va la vida. No como a ti que no dejas de reírte.

También recordar que tu selección sí va a jugar el mundial, por lo que, en vez de preocuparte por nosotros, quizás deberías alentarlos a ellos, porque déjame decirte que jamás, jamás había visto un hincha tan destructivo. Tres finales en tres años, y sigues matando a tus jugadores. Eres realmente único.

Recordarte también que tienes dos copas del mundo, y que tú mismo te has encargado de creerte el mejor del mundo por años, años que nos has levantado nada. Por lo que no nos critiques nuestra "soberbia", cuando llevas medio siglo transmitiendo lo mismo. Nosotros nos ganamos ser los mejores con justicia, a flor de cancha, sudándola por cien años. Ustedes, bueno, para qué hablar del 6-0 a Perú.

Por último, recordarte que te ganamos la final de la Copa América, en tu cara y con estilo. Y, por último, recordarte que te ganamos la final de la Copa América, en tu cara y con estilo. Y no, no es un error de transcripción, es sólo para que lo leas dos veces, y no se te olvide nunca que te ganamos dos copas, seguidas, con "el mejor del mundo" en cancha, a punta de huevos; que no se te olvide nunca que el único país del mundo que ha perdido una final con Chile, es Argentina; y que no se te olvide nunca que, con tus burlas, memes y cantos, sólo confirmas que sigues llorando, que sigues sufriendo y que en lo más profundo de tu corazón... la tienes adentro.

Con cariño,

Chile

Bicampeón de América