Ex líder de Pink Floyd celebró la suspensión del encuentro entre Argentina e Israel

El ex lider de Pink Floyd, Roger Waters, valoró la suspensión del encuentro entre Argentina e Israel, debido a su defensa a la causa palestina que está en permanente conflicto religioso y territorial con la nación israelita.

Waters, que visitará en noviembre próximo La Plata y que permanentemente alude al país trasandino en sus publicaciones, celebró la decisión de la AFA, agradeciendo de forma particular en su cuenta de Twitter: "Gracias, las lágrimas queman mis ojos".

En el año 2014, el legendario participante de la banda inglesa, explicó su posición sobre el conflicto: "Después de más de dos décadas de negociaciones, la población palestina vulnerable aún vive bajo ocupación, mientras más tierra les es tomada y más palestinos se encuentran encarcelados, heridos o muertos, más luchan por el derecho a vivir con dignidad y paz".

Two years ago Celtic supporters! Yesterday the Argentine National Squad! Now Eric Cantona. Thank you. Tears burn my eyes. https://t.co/tYOEHLo6HQ