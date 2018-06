Jorge Sampaoli: Seguramente no leí el partido como correspondía

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, se manifestó muy dolido tras la caída del combinado "albiceleste" ante Croacia, que los dejó con pocas opciones de avanzar en el Mundial de Rusia 2018.

El estratega aseguró tras el encuentro que "el proyecto no prosperó y es evidente que cuando eso pasa es muy difícil que destaquen jugadores que no estaban acordes al proyecto. Estaba muy esperanzado y tengo mucho dolor por la derrota. Seguramente no leí el partido como correspondía".

Al ser consultado por la decisión de hacer jugar al meta Willy Caballero en vez de ocupar a Franco Armani o esperar a Sergio Romero, el ex DT de la Roja dijo que "yo soy el responsable de tomar las decisiones, creo que hoy la responsabilidad es más mía que de todos. No es humano echarle la culpa a Caballero por esta derrota".

"Después de la desgracia del primer gol nos costó mucho todo, se quebró el partido emocionalmente para nosotros y de ahí no tuvimos argumentos futbolísticos para revertir las cosas. Todo lo que le sucede al equipo en relación a la merma del rendimiento del un montón de jugadores tiene que ver con la conducción", agregó el entrenador de la "albiceleste".

Sampaoli a su vez afirmó que "el plan del partido no resultó. Hay que esperar y apostar a la mínima posibilidad que queda. Estábamos muy ilusionados antes del partido con lograr la calificación. Este resultado nos aleja. Presentíamos que iba a ser un partido de despegue y no lo fue".

"Le pido disculpas a la gente que hizo el esfuerzo por estar acá. Tenía tanta ilusión como ellos. Intenté hacer lo mejor posible", concluyó.