Jorge Sampaoli y duelo ante Francia: Vamos a jugar con un cuchillo entre los dientes

El ex entrenador de Chile se mostró motivado para el duelo por los octavos de final.

El entrenador de la selección argentina, Jorge Sampaoli, analizó el trascendental duelo que enfrentará su equipo ante Francia en el inicio de los octavos de final de Rusia 2018 y destacó que vive con gran motivación el duelo ante los dirigidos por Didier Deschamps.

El director téncico se mostró muy motivado para el duelo ante los galos y aseguró que "vamos a jugar con un cuchillo entre los dientes, hemos tenido una preparación exigente y bastante comprometida. El equipo siempre estuvo a la altura".

Además, agregó que "más allá de las diferencias con el rival, Argentina tiene una gran fortaleza anímica que llevará al equipo a afrontar el partido con decisión, por lo que será muy competitivo".

Sobre las cualidades de su rival, Sampaoli señaló que "la gran fortaleza que tiene Francia tiene que ver con la velocidad en las transiciones. Es muy sólido en defensa donde recupera y sale rápido".

Sobre Messi

Por otra parte, el ex estratega de Chile, destacó la labor de Lionel Messi en su escuadra y afirmó que "Messi es un farol, un indicativo para todos. Tenemos que estar a su altura en todo momento. El compromiso de Messi con sus compañeros se ve primero dentro del campo. Nos permite ver cosas que sólo un genio puede ver".

Acerca de la oncena incial para el duelo contra los europeos y la posible inclusión del delantero de Boca Juniors Cristian Pavón, eL DT afirmó que "no puedo anticipar la formación porque no se las he dado a los jugadores. Pavón tiene opciones, así como varios más".

Por último, el ex Universidad de Chile, consultado por su continuidad en el seleccionado albiceleste tras el mundial, respondió que "Tengo contrato vigente. Vine a un lugar donde yo quería venir, y mientras tenga la posibilidad de estar acá, lucharé todos los días".