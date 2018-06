Maradona y la falsa noticia de su muerte: "Al pelusa no le pasó nada, te lo juro"

Pese a que Argentina clasificó de milagro a octavos de final en Rusia, fue el ex futbolista Diego Maradona el gran protagonista de la jornada, al descompensarse mientras veía el partido en San Petersburgo, y luego que se filtrara una noticia falsa sobre su muerte.

El ídolo de la albiceleste, campeón mundial en México 1986, al enterarse de estos rumores, se contactó con sus hijas y las calmó, asegurando que el supuesto infarto no existió y que "al pelu (pelusa, como le dicen) no le pasó nada", según se escucha en los audios que publicó el periodista argentino Daniel Arcucci.

"Cómo crees que me puede haber pasado eso de un ataque y que me pincharan sin que hubiese un tumulto. Te lo juro, no me pasó absolutamente nada. Y te diré otra cosa. En el box donde estábamos nosotros sólo servían vino blanco. Nos tomamos todo el vino, pero ahora estoy hablando con voz", replicó Maradona, remarcando que no estaba en estado de ebriedad.

Finalmente, Maradona indicó que "me parece muy loco todo esto", y que le molestaba el impacto que pudiese tener este tipo de noticias sobre su familia.