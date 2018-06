Mascherano desmintió quiebre en el plantel: La relación con Sampaoli es totalmente normal

El volante de la selección argentina, Javier Mascherano, desmintió que esté rota la relación entre el plantel y el cuerpo técnico de la "albiceleste", y reveló detalles de la conversación que tuvieron los jugadores con Jorge Sampaoli tras la dura derrota ante Croacia.

El mediocampista aseguró que en ella se comprometieron a "aportar, en lo que cada uno pueda, su conocimiento, su experiencia y todo lo que le ha tocado vivir hasta ahora, sea mucho o poco, con el fin de lograr que este equipo vuelva a levantarse y vuelva a competir como lo ha hecho en otras competiciones".

El "jefecito" normalizó ese encuentro con Sampaoli al señalar que "en cualquier equipo de fútbol los entrenadores tratan de saber cuál es la opinión del jugador en cuanto al sentimiento que tiene dentro de la cancha", abundó.

En ese sentido, desmintió que la relación entre los 23 internacionales y el técnico estuviese rota como informaron algunos medios de comunicación argentinos, y negó que los jugadores decidiesen el equipo titular.

"Se le ha puesto ese mote a esta generación y no entiendo por qué. La relación es totalmente normal. Cuando sentimos una incomodidad se la planteamos. Si no, seríamos unos hipócritas. No vas a ir a jugar un partido incómodo", indicó.

El centrocampista argentino aseguró también que cada jugador está buscando el beneficio "colectivo" y no el individual ante una situación que es "compleja". "Somos un equipo, somos 23, y todos sabemos lo difícil que es llegar a una estancia como la que estamos ahora. Tenemos que unirnos, dar opiniones y tratar de hacer todo lo posible para que el equipo llegue con la mayor cantidad de certezas al partido (del próximo martes ante Nigeria"), comentó.

Tras reconocer que la selección argentina "no está jugando bien" en este Mundial, Javier Mascherano anunció que están "haciendo lo posible para revertir la situación".