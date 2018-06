Willy Caballero admitió estar viviendo "momentos muy duros" tras su error ante Croacia

El portero de la selección argentina Willy Caballero reconoció este viernes estar viviendo "momentos muy duros" tras su error ante Croacia, aunque remarcó que ahora quiere "trabajar", "no hacerse la víctima" y "pedir disculpas ganando".

En conversación mediante mensajes de teléfono con una periodista de un canal trasandino, el portero de Chelsea, de 36 años, declaró que "son momentos muy duros que hay que vivirlos".

Sobre la posibilidad de dar declaraciones, Caballero fue enfático: "Muchas cosas, pero ahora no hay que hablar, hay que trabajar. No hay que hacerse la víctima y no dar declaraciones".

Por último, cuestionado por las emociones del equipo albiceleste, el jugador contestó: "Cualquier cosa que se diga se va a poner en duda, eso lo sé. Te agradezco, pero es mejor trabajar y pedir disculpas ganando, no hablando".

Este jueves, Caballero protagonizó un fatídico error que permitió la apertura de la cuenta por parte de los Croatas, que terminaron ganando 3-0.