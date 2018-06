Brasil y Neymar ganan en las interacciones en twitter de Rusia 2018

Una vez finalizada la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018, Brasil es la selección que más interacciones tuvo en este primer tramo del campeonato bajo el hashtag #Rusia2018, lanzado por la red social Twitter.



"Twitter recogió y analizó todos los datos que muestran cómo se ha desarrollado la conversación en la plataforma desde que comenzaron los partidos el pasado 14 de junio", según la plataforma Twitter Data.



La red social analizó varios estudios y datos, por ejemplo: "Partidos más comentados", "Momentos Top", "Jugadores más mencionados en el mundo" y "Países que más han tuiteado sobre el Mundial".



En "Partidos más comentados", se lleva el primer lugar el Costa Rica-Brasil de la segunda jornada, donde los verdeamarillos se impusieron por 2-0. En segundo orden, se encuentra el Alemania-Corea del Sur y el podio lo cerró el España-Portugal.

The most Tweeted about matches during the #WorldCup group stage show interest in teams from all around the world, with #BRA leading the way. pic.twitter.com/0AC8iUvTIk — Twitter Data (@TwitterData) 28 de junio de 2018

When every dramatic moment unfolded on the pitch, fans turned to Twitter to share their immediate reactions -- over 200,000 of them, in fact. These were the minutes with the most Tweets during the group stage. #WorldCup pic.twitter.com/9Qf9NAkoqu — Twitter Data (@TwitterData) 28 de junio de 2018



En el estudio "Momentos Top", se sitúan varias situaciones y jugadas de los dos partidos más comentados. En primer lugar, se encuentra el gol de Coutinho a Costa Rica, precedido del final del partido entre Alemania y Corea del Sur, y en tercera ubicación el gol de Neymar a los costarricenses sentenciando el partido. El tercer tanto de Cristiano Ronaldo a España se colocó en cuarto puesto.



Neymar se convirtió en el jugador más mencionado en el mundo, en ese mismo apartado, seguido por Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Fans around the world have been cheering for & Tweeting about football's biggest stars. These are the most-mentioned players on Twitter in the group stage. #WorldCup pic.twitter.com/3iyQU6yvjK — Twitter Data (@TwitterData) 28 de junio de 2018



Por último, se ubica el espacio de "Países que más han tuiteado sobre el Mundial" y, nuevamente, Brasil se impone sobre los demás. En segundo lugar, está Japón, que dio la sorpresa clasificándose para octavos de final, y en tercer lugar está Estados Unidos, curiosamente, un país que no está jugando el Mundial.



Para las eliminatorias, Twitter recuerda que la acción continúa "bajo el mismo hashtag de #Rusia2018", concluyó