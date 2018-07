La ácida crítica de Alan Shearer a Neymar

El ex capitán de la selección de Inglaterra Alan Shearer comentó las constantes caídas que ha protagonizado el delantero brasileño Neymar en la presente Copa del Mundo de Rusia 2018 y lo crítico don dureza.

"Es absolutamente patético. No hay ninguna duda de su habilidad, es un jugador magnífico... Pero es realmente patético cuando se revuelca como si estuviera agonizando. Basta Neymar. Estamos hartos", expresó en Twitter quien triunfara con la camiseta de Newcastle United.

Las constantes y aparatosas caídas de Neymar en el duelo ante México provocaron las críticas del técnico colombiano del elenco azteca, Juan Carlos Osorio, siendo además protagonista de variados memes y videos que circularon en redes sociales.

FFS @neymarjr man. STOP IT. We are fed up of it. #BrazilvsMexico