Ronaldo pidió continuidad de Tite: No olvidemos que hubo un proceso de limpieza en el fútbol brasileño

El ex delantero de la selección brasileña Ronaldo, pidió la continuidad del entrenador de la "verdeamarelha", Tite, a pesar de la temprana eliminación de su país en los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, a manos de Bélgica.

Según consignó Globoesporte, el goleador de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, señaló que "es un momento delicado para la selección, tanto política y técnicamente. Fuimos eliminados en la semifinal en Brasil y aquí, en los cuartos. Se espera mucho más de la selección. Es momento de hacer una planificación, porque el resultado es horrible a pesar de no haber jugado mal".

Eso sí, y más allá de la derrota ante los belgas, el actual comentarista defendió al entrenador del "Scratch" y destacó que "fue todo muy bien hecho, tanto que Tite tomó la selección en el agujero y se clasificó en primer lugar en las clasificatorias".

No obstante, no se quedó ahí y agregó que "no nos olvidemos que pasamos por un proceso de limpieza en la dirección del fútbol brasileño. Tenemos un ex presidente bajo investigación y hoy tenemos un vacío. Tite hizo una buena Copa y este proyecto no puede acabar, tiene que tener una continuidad", finalizó el "fenomeno".