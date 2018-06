Tite tras agónico triunfo de Brasil: Lo importante era no desesperarse

El director técnico de la selección de Brasil, Tite, se refirió en conferencia de prensa a la agónica victoria que consiguió su escuadra por 2-0 ante Costa Rica en su segundo duelo en el Mundial de Rusia 2018 y destacó la tranquilidad de sus dirigidos para afrontar el compromiso.

"Lo importante era no desesperarse, es posible que hayamos comenzado nerviosos el partido, porque obviamente existe un alto componente emocional, pero jugamos una bella segunda parte", aseguró el estratega de la verdeamarelha.

Sobre el mismo tema, el entrenador aseguró que "sabía que iba a llegar el gol y pensaba que iba a ser en el 95'. Costa Rica había perdido mucho tiempo y sabía que el partido sería largo. Nuestra mentalidad fue fuerte durante todo el encuentro y llegaron los goles merecidamente, no me importa en qué minutos".

Además, destacó que sus dirigidos tuvieran cuantiosas llegadas de gol, elogiando también el desempreño del portero costarricense Keylor Navas: "Su partido fue impresionante, debe tener la mano hinchada de todo lo que atajó".

Por otra parte, el brasileño se mostró disconforme por el frustrado penal que cobró el árbitro holandés Bjorn Kuipers, y que finalmente anuló con la ayuda del VAR. Aseguró que si él hubiera sido el juez "no hubiera cambiado su decisión", pero agregó que "de todas maneras Brasil no necesita ninguna ayuda".

Finalmente, tuvo palabras para su divertida caída en la celebración del primer gol del "scratch": "Me tropecé, casi hice una voltereta, y me lesioné. No sé si me he roto, pero fue una alegría tremenda", cerró.