Van Basten: Simular no es bueno y Neymar lo debe entender

Marco van Basten, estrella de la selección holandesa en los año '90 y actual director general para el desarrollo técnico de la FIFA, aseguró que el brasileño Neymar debe entender que "no es bueno" simular.

Van Basten, que participó en Moscú en la rueda de prensa del Grupo de Estudios Técnicos (GST) de la FIFA, consideró que Neymar debería comprender que ese tipo de situaciones "no le ayudan" y relativizó todos los "memes" que se han publicado sobre el jugador en las redes sociales.

"Simular no es bueno en general. Uno tiene que hacer todo lo posible para actuar con espíritu deportivo. Eso no le va a ayudar y Neymar debería comprenderlo", indicó el ex delantero, que consideró "siempre es positivo tener algo de humor", respecto a las burlas que ha recibido el jugador en las redes sociales.