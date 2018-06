Freddy Rincón: No me gustaron las decisiones de Pékerman tras la expulsión ante Japón

El ex delantero conversó con los Hijos de Putin del debut de los "cafeteros".

El tres veces mundialista con la selección colombiana Freddy Rincón analizó la derrota de Colombia por 2-1 ante Japón en su estreno en el Mundial de Rusia 2018, asegurando que no le gustaron las decisiones que tomó el técnico José Pékerman durante el partido.

"Como planteó el partido no fue el problema, lo que no me gustó fueron las decisiones que él tomó después de la expulsión. Dejó toda la semana el misterio sobre las alineaciones para llegar al partido y tomar estar determinaciones", expuso en los Hijos de Putin de Radio Cooperativa.

"El cambio por Cuadrado fue totalmente equivocado, además James (Rodríguez) estaba lesionado y lo metió en un momento en el que necesitaba más sacrificio con jugadores frescos. Desde que estaba calentando no corría bien, no entiendo para qué sacrificó un cambio de esa forma o exponerlo a la impotencia que le pueda significar ser expulsado", agregó un apesadumbrado Rincón.

Sobre la confianza que existía previo al choque con los japoneses, apuntó: "En el fútbol y en el deporte uno nunca puede menospreciar a nadie. El mayor respeto que tú le puedes tener a un equipo es ganando. Japón creció cuando tuvo la oportunidad y complicó más a Colombia".

"Creo que este Mundial ha dado una serie de sorpresas que hace que nos demos cuenta que en el fútbol ya no hay selecciones ingenuas. Hay que salir a jugar siempre de la mejor manera", agregó.

Finalmente, se refirió al duro confrontamiento ante Polonia de la segunda fecha del Grupo H. "La situación está así y con eso se va a enfrentar, lo que tiene que hacer Colombia es tratar de resolverlo de la mejor manera", sentenció.