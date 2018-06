Figura de Costa Rica Bryan Ruiz: Sueño con ganarle a Brasil

El capitán de la selección de Costa Rica, Bryan Ruiz, aseguró este martes que sueña con ganar a Brasil en el partido del próximo viernes en San Petersburgo, en el que los 'ticos' necesitan al menos un empate para seguir vivos en la lucha por los octavos de final.

"Yo sueño con eso, no sé si será mi último Mundial, creo que sí, y sueño con ganar a Brasil. Es la tercera vez que los vamos a enfrentar en un Mundial y creo que podemos ganarles", aseguró.

El centrocampista aseguró que el grupo está "motivado", pese a los rumores de división que surgieron durante las últimas horas en la prensa costarricense y más aún cuando tienen por delante un duelo contra uno de los candidatos al título.

"Nos vamos a enfrentar en un Mundial a un candidato a ser campeón, el que no esté motivado con eso, no sé. Un Mundial es cada cuatro años y no a todos los Mundiales se clasifica, tenemos que aprovechar la oportunidad. Hace cuatro años jugamos contra tres ex campeones y lo aprovechamos", apuntó sobre Brasil 2014, cuando Costa Rica superó un grupo con Italia, Inglaterra y Uruguay.

Aunque reconoció que Brasil "de 20 veces va a ganar 19" a Costa Rica, el capitán 'tico' deseó que la del viernes sea esa vez en la que los centroamericanos consigan algo positivo.