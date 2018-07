Tite consideró que Courtois "hizo la diferencia" para evitar la remontada de Brasil

Tite, el director técnico de Brasil, tuvo que enfrentar a la prensa luego de la eliminación de su selección del Mundial a manos de Bélgica, equipo en el que vió el eslabón más fuerte en Thibaut Courtois, quien evitó el empate con el que el "scracth" amenazó de forma constante, para salvar el definitivo 1-2 que impulsó a los "diablos rojos" a las semifinales.

"El Courtois para mí hizo la diferencia", inició, para luego profundizar en que "el fútbol tiene muchas variables y tenemos que analizar de forma global. Aspectos tácticos, técnicos, físicos y emocionales. Bélgica tiene jugadores de alto nivel y Courtois estaba iluminado", señaló el DT.

"No me gusta hablar de suerte. El fútbol es aleatorio, pero no me gusta hablar de suerte. Cuando es a nuestro favor, es una manera educada de despreciar nuestra competencia. La suerte no lo creo. ¿Tuvo Courtois suerte? No, estaba bien. Bélgica tuvo competencia y efectividad. Hemos tenido dos tercios del juego en la mano, un juego de alto nivel, la calidad está a ambos lados", agregó.

Sobre el partido, vertiginoso y con numerosas ataques por parte de los dos elencos rivales, Tite confesó que a pesar de sentir dolor por la derrota, "quien aprecia un gran fútbol va a ver que fue un gran espectáculo".

Evitó también referirse a la responsabilidad de Fernandinho en el autogol a los 13', que abrió la cuenta a favor de los belgas.

"Fernandinho juega mucho y ejerce la misma función en el (Manchester) City. Hemos tenido dos tercios del juego en nuestra mano, con equilibrio emocional de jugar con 2-0 atrás. Tengo que tener discernimiento para pasar a los jugadores la capacidad de absorber un golpe fuerte y mantener el discernimiento para construir", dijo.

Al ser consultado sobre su continuidad al mando de la "verdeamarelha", fue tajante: "No hablo absolutamente nada acerca del futuro. Es un momento de emoción".

En el cierre, reiteró que "Brasil fue un equipo sólido y agresivo" y lamentó que solo quedaran escuadras europeas en la Copa, tras la eliminación de Uruguay, también esta jornada, por parte de Francia.