Diego Maradona aclaró supuesto episodio de racismo contra hincha coreano

El astro argentino Diego Armando Maradona debió dar explicaciones mediante su cuenta de Facebook acerca de un supuesto acto de racismo contra un pequeñ hincha surcoreano que se produjo en el Estadio Spartak de Moscú en el debut de la selección albiceleste ante Islandia.

El "Barrilete Cósmico" aclaró que el gesto que realizó ante un grupo de aficionados orientales no se trató de un acto xenofóbico, sino que "entre tantas muestras de cariño de la gente, me llamó la atención un jóven asiático estuviera filmando y me alegró que hasta ellos hincharan por nosotros".

Además, agregó que "yo entiendo mejor que nadie que en tiempos de Mundial la gente busca noticias por todos lados, pero vamos con calma".

Cabe recordar, que el hecho del que se le acusa, es haber extendido sus párpados con los dedos, haciendo una caricatura del aspecto del rostro de un surcoreano, lo que se replicó en varios medios internacionales, con una supuesta fotografía.