Héctor Cúper, DT de Egipto: Hicimos 15 minutos fatales y eso fue la causa de la derrota

El técnico de Egipto, el argentino Héctor Cúper, explicó este martes tras la derrota de su equipo ante Rusia por 3-1 en el Grupo A del Mundial, que tuvieron 15 minutos fatales en el arranque del segundo tiempo en el que cometieron errores que les costaron el partido.

"Creo que hicimos un gran primer tiempo, pero en el total del partido hicimos entre 10 a 15 minutos fatales y esa fue la causa de la derrota, en algunas ocasiones nos faltó suerte de que entrara la pelota", señaló el estratega tras el encuentro.

Consultado por si considera las dos derrotas un fracaso y si debería dejar de ser el DT del conjunto africano, Cúper señaló que su continuidad no depende exclusivamente de él.

"Si no están contentos con lo que he hecho soy el primero que me voy sin duda. Me parece que todavía tenemos que jugar un partido más, las posibilidades son mínimas, pero hay que esperar al último momento", recalcó.

Egipto enfrentará en la última fecha del Grupo A a Arabia Saudita, en duelo programado para el 25 de junio a las 10:00 horas.