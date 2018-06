Hincha le tocó el hombro lesionado a Mohamed Salah al tomarse una "selfie"

El arribo este lunes de la Selección de Egipto a Rusia estuvo marcado por una curiosa situación, ya que un hincha le tocó el hombro lesionado a Mohamed Salah al tratar de tomarse una "selfie" con la figura de Liverpool.

El jugador se encuentra en la última fase de recuperación de la lesión, por lo que su reacción ante el fanático no fue la más positiva.

- Así fue el momento entre el hincha y Salah:

Egypt fan goes to take a selfie with Mohamed Salah, grabs his injured shoulder and... gets no selfie. ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/pepwMgqleg