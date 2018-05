Entrenador de Dinamarca, primer rival de Perú en el Mundial: Paolo Guerrero es inocente

El director técnico de Dinamarca, Age Hareide, manifestó su respaldo al capitán y goleador peruano Paolo Guerrero, quien fue suspendido por 14 meses por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Además, expresó su respeto por la selección de Perú, su primer rival en el Grupo C del Mundial de Rusia.

En diálogo con RPP Noticias de Perú, Hareide, consideró injusta la sanción que recibió el delantero de los peruanos, y señaló: "yo creo que el jugador es inocente y por eso otros capitanes también lo han respaldado". Eso sí, valoró que el "dopaje sea un tema muy estricto".

Sobre su debut en la Copa del Mundo, el estratega afirmó que "no subestimo a Perú, los respeto mucho y están mejor que Dinamarca en el ránking FIFA". El seleccionador también aseguró que conoce "mucho de la selección peruana" y recordó que dirigió al centrocampista Yoshimar Yotún en el Malmo suizo.

"Si Chile quedó fuera de Rusia 2018, eso habla muy bien de Perú", agregó antes de decir que no vio el partido amistoso que los peruanos ganaron este martes por 2-0 a Escocia: "No me sorprende el resultado, creo que Perú es un mejor equipo que Escocia", acotó.

La selección incaica, partirá en las próximas horas hacia Europa, donde culminará sus entrenamientos y disputará amistosos contra Arabia Saudita y Suecia, antes de arribar a Rusia, en lo que significará su regreso a una cita mundialista después de 36 años.