Fernando Hierro defendió a De Gea: Somos una familia y no dejamos a nadie tirado

El entrenador de la selección de España, Fernando Hierro, salió en defensa del portero David de Gea, quien tuvo una jornada negra en el estreno mundialista tras haber reaccionado débilmente en el remate de Cristiano Ronaldo para el segundo tanto de los portugueses en la igualdad 3-3.



Al respecto, el DT hispano dijo que "nosotros somos un equipo. Sabemos que hay jugadores que tienen mejores días que otros. Eso es humano y nosotros no dudamos de nuestros jugadores. Somos una familia, un equipo. Diego Costa ha hecho un trabajo sensacional. Sumamos todos y no dejamos tirado a nadie de la familia, animamos a todo el mundo a seguir y si estamos pidiendo que seamos un equipo en este momento tenemos que ser lo mismo".

En la misma línea el estratega agregó que "nosotros no dudamos ni él duda. Le di un abrazo. Nosotros sabemos que además el portero es un puesto especial, tiene una psicología especial, lo sabemos y no tenemos dudas".

Sobre el desempeño de Cristiano Ronaldo, la gran figura de los lusos, Hierro aseguró que "cuando uno tiene enfrente a un jugador como Cristiano pueden pasar estas cosas. Cuando mejor estábamos, cuando era nuestro mejor momento, ha llegado un momento, un detalle. Cuando uno tiene un 'crack' así es una suerte para el que lo tenga sin duda alguna".

"Yo estoy muy orgulloso de los míos, no le quito que tengo una buena relación con él (Cristiano Ronaldo), que es un 'chaval' extraordinario, pero no lo cambiaba por ninguno de los míos. No lo cambiaba", indicó.