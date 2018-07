Joan Capdevila: España fue una gran decepción en Rusia 2018, se esperaba un poco más

El ex campeón del Mundo con España Joan Capdevila se refirió al papel de su selección en Rusia 2018, asegurando que se esperaba más del equipo, pero el cambio de técnico influyó. Además, recordó a Manuel Pellegrini y aseguró que fue el entrenador del que más aprendió.

"Fue una gran decepción, pero el fútbol tiene esas cosas. No siempre se puede ganar y la verdad tuvimos un precedente como el cambio de técnico a dos días del inicio del Mundial, la verdad no era el mejor escenario. Se esperaba un poco más, pero los penales con Rusia nos dejaron afuera", expresó.

Pese a esto, Capdevila se mostró confiado en el futuro por la llegada de Luis Enrique. "Es un entrenador con mucho carácter que conoce muy bien la liga española y la selección. Ahora tendrá mucho trabajo por delante y le deseamos toda la suerte del mundo, tiene tiempo para preparar la Eurocopa. Hay que darle confianza a la generación que viene y espero que podamos repetir éxitos como los que tuvimos en el pasado", apuntó.

En esa línea, recordó lo que le tocó vivir con la selección española. "Lo que hizo esa generación fue algo histórico porque ganamos dos Eurocopas y el Mundial del 2010. Fueron seis u ocho años con una generación de futbolistas que nunca más se volverá a repetir... Ganar un Mundial es muy complicado, te pasa muy pocas veces", indicó.

Con miras a lo que queda de Mundial, el ex lateral expresó: "Bélgica está con mucha moral y jugando muy bien, Francia tiene mucho músculo y mucha velocidad, es muy poderosa. La gran sorpresa es Croacia que está haciendo historia. Pero también hay decepciones como Brasil, Argentina y España".

Manuel Pellegrini

Joan Capdevila, que fue dirigido por el técnico chileno Manuel Pellegrini en Villareal, resaltó la importancia que tuvo para su carrera, asegurando que fue el adiestrador del que más aprendió.

"Me alegro por su regreso a Europa (West Ham United) es el técnico que más me marcó, con el que más aprendí y con el que más confianza he tenido. Un entrenador de su nivel tiene que estar en los mejores equipos así que le deseo la mejor de las suertes", apuntó.

"Genera mucha confianza. Yo siempre lo vi tranquilo, transmitía una seguridad tremenda. Lo que transmite le da una seguridad tremenda al jugador, jamás se ponía nerviosa. Además, era una persona de ataque total, de dar espectáculo y en Villareal lo consiguió", sentenció.