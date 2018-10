Francia ganó el Mundial de Rusia sin liderar ninguna estadística

Francia se proclamó campeona en Rusia sin liderar ninguna de las estadísticas reflejadas en el informe del Grupo de Estudio Técnico de la FIFA (TSG) sobre el Mundial 2018.

La selección de Didier Deschamps, que no fue la máxima anotadora ni la menos goleada, ocupa un discreto lugar en algunos apartados como el número de pases (460) y el acierto en ellos (70 por ciento), según los datos del documento hecho público este martes.

No obstante, los bicampeones del mundo aparecen como el segundo equipo que necesitó menos tiros a puerta para conseguir un gol (6), detrás de los anfitriones de Rusia que acertaron con un promedio del 4,5.

Argentina (9,5), España (10,3) y Brasil (13,3) figuran bastante más abajo pero delante de Alemania que fue el combinado que más tuvo que trabajar para marcar con una media de 36 intentos por partido para hacerlo.

España fue también la selección que firmó el mayor número de pases con 804 de media -1.031 contra Rusia-, y fue la segunda más certera en este apartado, detrás de Alemania, que tuvo un acierto del 84 por ciento en 668 acciones de este tipo, pese a lo que no pudo superar la primera fase.

Alemania, España y Croacia encabezan la cifra de entradas al área por partido (61, 43 y 40) .

La tabla de goles transformados la dominó Bélgica -15 en jugadas y uno a balón parado-, seguida de la subcampeona Croacia -11 y 3- y de Francia -9 y 5-. También el equipo de Roberto Martínez y su portero Thibaut Courtois encabezan la tabla de efectividad bajo los tres palos.

El mexicano Guillermo Ochoa comparte las cifras del ahora meta del Real Madrid, con 25 paradas de gol y 6 tantos encajados.

El informe del Grupo de Estudio Técnico, elaborado por la FIFA desde el Mundial de 1966, incluye detalladas estadísticas del torneo en general, así como de cada partido, junto a los perfiles de todos los equipos.

Entre las conclusiones del documento figura la mejora de la efectividad en los tiros fuera del área, con un gol por cada 29 intentos frente a uno por 42 en Brasil 2014, y también desde el córner.

En Rusia las selecciones marcaron un gol por cada 31 lanzamientos de córner. En Brasil lo hicieron por cada 41 envío.

