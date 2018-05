Didier Deschamps: Zidane será algún un día entrenador de la selección de Francia

El entrenador de la selección de Francia, Didier Deschamps, aseguró que en algún momento Zinedine Zidane ocupará su lugar al mando de la banca de "Les Bleus", tras haber renunciado a la dirección técnica de Real Madrid.

El actual DT del combinado galo dijo al respecto que es algo que "no decido yo. De momento (Zidane) tiene ganas de descansar y de estar con su familia. Seguramente algún día será seleccionador, ¿cuándo? No lo puedo decir, pero me parece algo lógico".

En relación a la presión que podría caer sobre él tras la salida de "Zizou" de la banca "merengue", Deschamps afirmó que "habrá un después tras el Mundial, sí, para mí y los jugadores. Me pueden creer o no, pero no me planteo la cuestión, sigo concentrado en lo que me espera con este grupo de jugadores".

La selección francesa enfrentará este viernes a Italia en un amistoso de preparación para la Copa del Mundo.