Giroud calienta el duelo con Bélgica: Tengo la intención de batir a Courtois

El delantero francés Olivier Giroud, despreocupado por su falta de acierto en el Mundial de Rusia, reveló este domingo que tiene "la intención de batir a Thibaut Courtois" este martes, en la primera semifinal del torneo.

El ex jugador del Arsenal se reencontrará en San Petersburgo con su ahora compañero en Chelsea, al que consiguió marcar en el pasado en duelos por la Premier League. Por esta razón, en una rueda de prensa celebrada este domingo en Istra, Giroud confesó que tiene "la intención de volver a hacerlo este martes".

"Estoy tratando de hacerles huecos a mis socios y jugar para ellos. No he marcado gol, pero estoy involucrado en tres tantos del equipo así que no estoy frustrado, aunque sí espero que llegue mi turno de sacudir las redes", confesó.

El atacante galo reparó, sin embargo, en la dificultad que entraña superar a Courtois, al que conoce como rival y como compañero.

"Es un baluarte. Está muy bien y además tiene una buena defensa por delante de él. Confío, sin embargo, en que dejarán algún hueco por el que entrar. Estoy seguro de que vamos a romper este muro", apuntó el francés.

La escuadra 'bleu' tiene, además, la motivación de demostrarle a Thierry Henry (ayudante del seleccionador belga Roberto Martínez) "que ha elegido el bando equivocado", aunque su principal objetivo es confirmar que esta generación de futbolistas tiene "un presente y un futuro brillante por delante".

La primera semifinal será el martes a las 14:00 horas (18:00 GMT) y podrás seguirla junto a AlAireLibre.cl.