"La victoria es para los héroes del día": Pogba dedicó triunfo a los niños de la cueva de Tailandia

El volante de la selección francesa Paul Pogba dedicó la victoria que logró este martes el cuadro galo ante Bélgica a los 12 niños rescatados desde una cueva en Tailandia.

A t ravés de un mensaje en Twitter, el futbolista de Manchester United dijo que "la victoria va para los héroes del día, bien hecho muchachos, son muy fuertes", acompañando estas palabras con una imagen de los menores.

Los doce jóvenes, con edades de entre 11 y 16 años, además de su entrenador, de 25, se quedaron atrapados en una cueva de Tailandia hace más de dos semanas debido a las inundaciones.

Este martes se confirmó que las operaciones de rescate, comenzadas hace tres días, llegaron a su fin y que las 13 personas atrapadas fueron rescatadas.

Francia venció 1-0 a Bélgica y avanzó a la final del Mundial de Rusia.

- Este fue el tuiteo de Paul Pogba:

This victory goes to the heroes of the day, well done boys, you are so strong 🙏🏾 #thaicaverescue #chiangrai pic.twitter.com/05wysCSuVy