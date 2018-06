Harry Kane y el triunfo sobre Panamá: Jugamos con disciplina y haciendo un buen trabajo

Harry Kane, delantero de Inglaterra elegido este domingo mejor jugador del partido en la goleada 6-1 sobre Panamá en el Mundial, señaló que la victoria pasó principalmente por la disciplina y el buen trabajo que demostraron en la cancha.

"Nos sentimos muy orgullosos los unos de los otros. Jugamos con disciplina y haciendo mucho trabajo. Pudo ser un partido difícil y tenemos que disfrutar este momento. No todos los años hemos podido pasar a segunda ronda después de dos partidos", señaló el jugador.

El delantero de Tottenham anotó un triplete sobre el elenco "Canalero" y sumó cinco tantos en la tabla de goleadores del torneo, por delante del Cristiano Ronaldo y Romelu Lukaku, quienes llevan cuatro goles cada uno, destacando así su buen momento de cara al arco rival.

"Me he llevado una pelota que me hace sentirme orgulloso. No muchos jugadores han hecho un triplete en un Mundial, así que estoy muy orgulloso", agregó.

Inglaterra se medirá ante Bélgica para definir quien clasifica como líder del Grupo G a octavos de final, duelo que se jugará el 28 de junio a las 14:00 horas.