Inglaterra intentó empatar mientras Croacia celebraba

La selección inglesa, que recibió el gol de la derrota en la semifinal del Mundial en el minuto 109, intentó aprovechar la circunstancia de que toda Croacia, incluido los suplentes, celebraban el tanto de Mario Mandzukic, para empatar.

En unas imágenes, grabadas por un aficionado y difundidas a través de la red social Twitter, se ve cómo tres ingleses sacaron de centro a toda velocidad y acabaron abortando el ataque justo delante del portero croata Danijel Subasic.

Mientras, en el campo inglés, los croatas estaban celebrando y el árbitro Cüneyt Çakir les pedía volver al terreno para reanudar el juego.

Para que la acción del ataque británico tuviese validez todos los jugadores deberían haber festejado el tanto en su propio campo y tras el correspondiente silbato del árbitro los ingleses podrían haber buscado un gol.

Se da la circunstancia de que la selección de Panamá intentó hacer algo parecido en el partido precisamente contra los 'tres leones'.

Los ingleses celebraron el 2-0 de Harry Kane fuera de los límites terreno de juego, momento que un panameño aprovechó para encarar la portería rival, pero el árbitro egipcio Ghead Grisha no lo permitió.

El Mundial nos ha dejado otras dos imágenes similares cuando tanto Kieran Trippier Kieran Trippie, de Inglaterra, como Jose Fonte, de Portugal, evitaron salir del rectángulo de juego para acompañar la celebración de un gol como medida de precaución ante un posible ataque por sorpresa del rival.

England tried to kick off & score when Croatia were celebrating their 2nd goal...



..even if they would have scored, it would have been ruled out as Rashford was offside when Lingard passed!#WorldCup #ENG #CRO pic.twitter.com/aCOOjX5w9R