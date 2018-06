Carlos Queiroz, director técnico de Irán: Si hay justicia en el fútbol, el ganador sería Irán

El director técnico de la selección de Irán, Carlos Queiroz, destacó el nivel de su selección en el empate 1-1 ante Portugal en su último encuentro en el Mundial de Rusia 2018. Además, tuvo fuertes críticas para la utilización del VAR (Video Assistance Referee) en este compromiso.

Queiroz alabó el trabajo de sus jugadores y aseguró que "creo que nosotros, sin dudas, con la disciplina, la actitud y la forma en que controlamos el juego, si hay algo de justicia en el fútbol, ​​que no existe, solo un ganador habría salido en este partido y ese ganador sería Irán".

Pero los elogios no se detuvieron y agregó que "fue un partido de fútbol que honramos y dimos prestigio a la Copa del Mundo. Fue un partido muy competitivo, minuto a minuto, jugando contra uno de los mejores equipos del mundo".

Sobre el arbitraje, el estratega comenzó bromeando y señaló que "tengo que ser prudente porque la FIFA está aquí". Posteriormente aseguró que "fue extraño cuando cobró el penal. Demoró en parar el juego y luego seis personas ven la situación a cámara lenta. Como entrenador, tienes que tener la posibilidad de saber qué pasa".

Pero, el portugués no se quedó ahí y criticó la jugada polémica en la que Cristiano Ronaldo puso irse expulsado por supuesta agresión. El adiestrador afirmó que "no sé si no se le expulsó por ser quién es, una estrella del fútbol. Es una buena pregunta. Pero lo que no tiene sentido es ver algo y mostrar una amarilla. Tienes que saber en directo qué está pasando. No hablo de árbitros, sino de un sistema que se está implantando".