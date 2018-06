Arbitro impidió ingreso de un jugador de Polonia por el "antideportivo" final que se vivió con Japón

Polonia se despidió del Mundial de Rusia 2018 con un triunfo en la última fecha del Grupo H ante Japón, quien pese a caer 1-0, clasificó a octavos de final apoyado en su Fair Play. Los últimos minutos del partido, sin embargo, fueron criticados al desarrollarse sin acción, por parte de combinados que ya tenían los objetivos cumplidos.

En este desenlace, apuntado incluso como antideportivo, se generó una situación con el árbitro zambiano Janny Sikazwe, quien se negó a permitir el ingreso de Jakub Blaszczykowski.

De sumar minutos, el mediocampista se hubiese convertido, en solitario, como el segundo jugador con más presentaciones vistiendo la camiseta blanquirroja. Por ahora se mantendrá en un empate de 100 partidos con el histórico Grzegorz Lato.

Revisa aquí los minutos finales de Japón-Polonia:

it's that much more infuriating that this was the clownshow between Japan and Poland in the last 10 minutes. what a shambles. pic.twitter.com/pDyMmIBLiQ