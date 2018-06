Yuto Nagatomo: Bélgica es mejor equipo, pero Japón no tiene nada que perder

El defensa Yuto Nagatomo asume la condición de favorito de Bélgica, que en octavos de final se enfrentará a la selección de Japón, que afronta la cita "sin nada que perder" y con menor presión.

El zaguero del Galatasaray, que disputa en Rusia 2018 su tercer Campeonato del Mundo, destaca que la confianza con la que se encuentra su equipo puede darles mayores opciones.

"Seguro que va a ser un partido difícil. Bélgica es mejor equipo que nosotros. Pero Japón ahora ha ganado en confianza, estamos mejor. Además, no tenemos nada que perder", indicó Nagatomo.

El defensa de los "samuráis azules" considera que el hecho haber alcanzado los octavos de final ya ha sido un éxito. "En la primera fase nos topamos con tres equipos en el grupo que posiblemente tengan más calidad que nosotros. Tuvimos tres partidos difíciles y salimos adelante. La clasificación es algo que ya nos tiene que dejar satisfechos", indicó.

Japón fue segundo del Grupo H solo superado por Colombia, a la que venció en el primer partido que jugó en el torneo. Después, empató con Senegal y tuvo su única derrota contra Polonia.

Gran parte del actual plantel nipón que está en Rusia fue también el que participó en Brasil 2014, eliminado en la primera ronda después de un empate y dos derrotas.

"Hemos estado mejor, más competitivos. Y hemos demostrado de lo que somos capaces si jugamos todo el tiempo con intensidad. Esta vez hemos estado implicados desde el principio hasta el final. Y existe una gran unidad dentro del grupo. Creo que esa ha sido la principal diferencia", dijo el zaguero.

Sin embargo, Nagamoto, que ha jugado los tres encuentros completos de Rusia 2018 y es un fijo para el seleccionador Akira Nishino, está feliz con su aportación al equipo.

"Individualmente la verdad es que no he mejorado mucho desde Brasil hasta ahora. Pero me siento arropado y apoyado por los compañeros y eso me motiva y me reconforta. Quiero agradecérselo", dijo Nagatomo, que apuntó que el duelo contra Bélgica, en Rostov, es un partido que los aficionados japoneses deben "disfrutar".