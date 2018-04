La FIFA presentó el diseño de las entradas para el Mundial de Rusia

La FIFA presentó este viernes el diseño de las entradas para el Mundial 2018, que arrancará el próximo 14 de junio en el estadio Luzhnikí con el partido entre el anfitrión Rusia y Arabia Saudita.

La entrada, que tiene un fondo azul con tradicionales motivos rusos, incluye en su parte superior el logotipo de la Copa Mundial Rusia 2018, la fecha del partido, la hora de la apertura de las puertas del estadio y del inicio del encuentro.

Más abajo el propietario del billete puede leer el nombre de los equipos contrincantes, el nombre del estadio y su dirección, además de su coste en rublos -moneda rusa-.

El boleto incluye el nivel, bloque, fila y asiento que corresponde al aficionado en concreto. Además, el texto, que también incluirá el nombre y apellidos del dueño de la entrada, está redactado en dos idiomas: el inglés, idioma oficial de todas las competiciones de la FIFA, y el ruso, la lengua del país organizador del Mundial.

En el reverso de la entrada, en tanto, figurarán sus normas de uso y la lista de objetos prohibidos.

Los aficionados comenzarán a recibir este mes y el siguiente las entradas que adquirieron en la página oficial de la FIFA, mientras las que sean compradas a partir de mediados de abril podrán ser formalizadas ya en los centros de venta del organismo.

Según la FIFA, los aficionados han adquirido ya más de 1,7 millones de entradas desde que éstas se pusieran a la venta en septiembre del pasado año.

La última fase de venta irá de del 18 de abril hasta el 15 de julio, cuando se disputará la final en el estadio Luzhnikí.

🐺🎟️🙌 REVEALED!

Check out the 2018 FIFA #WorldCup ticket design, as presented by Zabivaka! pic.twitter.com/2K9ycarK9s