DT de México: Dedicamos el triunfo a todos los que nos han apoyado y a los que no, también

El entrenador colombiano de México, Juan Carlos Osorio, analizó la victoria de su equipo ante el actual campeón del mundo, Alemania, en su debut en el Mundial de Rusia 2018. Además, se refirió a todos los hinchas y medios de comunicación que no han apoyado su gestión.

En primera instancia, el director técnico se mostró "satisfecho, hicimos un gran partido y con todo respeto fuimos superiores en el primer tiempo. En el segundo sabíamos el poderío de Alemania, pero supimos controlarlo".

Pero el DT no se quedó ahí y agregó tuvo palabras para sus fanáticos y detractores, señalando que "aprovecho de dedicarle este gran resultado a toda la afición mexicana, a los que han apoyado esta gestión y a los que no, también. A los que sí, trataremos de darle más alegría, a los que no, trataremos de convencerlos que se pueden lograr resultados y triunfos como el de hoy".

Por otra parte Osorio confesó que "habíamos diseñado un plan desde hace aproximadamente seis meses. La idea era tener jugadores rápidos por bandas. Hoy nos decidimos por Hirving (Lozano) y creo que tuvimos muchas opciones de hacer un gol, incluso antes de lo realizado".

Además destacó que "trabajamos en lo mental. Les dije a los jugadores que la presión era toda para mí y que ellos solo debían dedicarse a jugar. Si jugamos bien, el resultado siempre lo voy a asumir, sea positivo o negativo".

Finalmente, el estratega del "Tri" no quiso precipitarse con la victoria y adelantó que "contra Corea del Sur, seguramente será un partido complejo, y Suecia es un rival muy difícil que no solo ha hcho buenas presentaciones en Eurocopa, sino que también en mundiales. Ya veremos donde podemos llegar", cerró.