Mohamed Salah: "Soy un luchador, confío en que estaré en Rusia"

El egipcio Mohamed Salah, delantero de Liverpool quien se tuvo que retirar de la final de la Liga de Campeones ante Real Madrid por una lesion en un hombro, aseguró este domingo que es "un luchador" y que confía en que estará en el Mundial de Rusia 2018 con su selección.

Salah se retiró del estadio Olímpico de Kiev llorando con el hombro izquierdo maltrecho tras caer en mala posición en una pugna con Sergio Ramos, pero admitió en un mensaje publicado en su cuenta oficial de twitter que había sido "una noche muy dura".

"Soy un luchador. Pese a todo confío en que estaré en Rusia para hacerlos sentir orgullosos", indicó a los seguidores egipcios, que, en el momento de la lesión y la salida del jugador del campo, temieron que su gran estrella no iba a estar en el Mundial.

"Su cariño y apoyo me dará la fuerza que necesito", apuntó la gran figura de los '"faraones" que dirige el argentino Héctor Cúper.

It was a very tough night, but I'm a fighter. Despite the odds, I'm confident that I'll be in Russia to make you all proud. Your love and support will give me the strength I need. pic.twitter.com/HTfKF4S70e